Херсон, 16 сентября. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о проблемах Херсонской области на фоне обострения отношений Украины и России.

По его словам, Херсонская область очень сильно пострадала на фоне блокады Крымского полуострова со стороны киевских властей. Регион крайне сильно зависел от экономических связей с российской стороной, которые сейчас переживают далеко не лучшие времена. Все это, разумеется, обернулось многочисленными проблемами для материального состояния местных граждан и предпринимателей, которые уже порядком устали от такого положения вещей.

Ответственность за это лежит на губернаторе региона, выполнившего распоряжение Александра Турчинова, который ранее занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В результате этих манипуляций бюджет области лишился 60% своего дохода.

«А частный сектор потерял до 70%. Арбуз, дыня, огурец, помидоры и многое другое, что производит Херсонская область — все потеряно», — сказал он.

Ранее Журавко объяснил, где на Украине больше всего ждут возвращения нормальных отношений с Россией. По его словам, в число этих регионов попали Херсон, Одесса, Николаев и другие юго-восточные области государства.