Баранец обвинил США в «надевании военного намордника» на Австралию

Некогда миролюбивый и далекий от всевозможных военных кампаний континент начинает усиленно милитаризироваться при помощи Соединенных Штатов. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон заявили о заключении исторического пакта в области обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе — AUKUS. По мнению аналитиков, это крупнейшее оборонное партнерство между странами за последние десятилетия, открывающее перед Канберрой возможности для использования американских технологий (в частности, научных достижений в области искусственного интеллекта, кибернетики и квантовой физики), с помощью которых Австралия сможет строить свои собственные подводные лодки. Китай уже призвал новый союз отказаться от «мышления времен холодной войны».

«Для Пекина этот новый военно-стратегический союз действительно имеет негативную перспективу, — заявил Баранец. — Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты активно втягивают Австралию в орбиту своих антикитайских интересов в Тихоокеанском регионе, и теперь та находится с ними в одной упряжке, равно как и «пристяжная болонка» США — Великобритания — страна-официант, уже давно не имеющая своих собственных национальных интересов и только подгавкивающая своим заокеанским хозяевам».

Теперь же, продолжил военный обозреватель, Канберра начнет играть крупную роль в своем регионе, поскольку с помощью американских технологий построит «целый выводок» атомных подводных лодок.

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«Появление у Австралии десяти атомных субмарин существенно перекроит военно-политическую ситуацию в радиусе многих сотен километров от континента, — заметил эксперт. — Так что теперь у Китая может появиться хорошо вооруженный противник, вынужденный к тому же проводить политику Вашингтона».

Собеседник ФАН обвинил США в том, что те втолкнули в свои «милитаристские игрища» страну, которая до недавнего времени избегала вовлечения «во всякие разборки» и проводила миролюбивую политику.

«Ну а теперь Австралия будет вынуждена существовать в американском военном наморднике и раздражать Китай», — резюмировал Баранец.

Ранее эксперт призвал отправить в отставку председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.