Экипажи Ми-8 и Ми-28Н «прикрыли» высадку десанта на учениях в Волгоградской области

Волгоград, 16 сентября. Вертолетчики Южного военного округа отработали маневры по обеспечению прикрытия с воздуха ночного десантирования мотострелков.

Тренировочные мероприятия развернулись на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Экипажи Ми-8 и Ми-28Н обеспечили прикрытие авиационной группы под руководством передового авиационного наводчика. Тактическая группа во время выполнения задач использовала приборы ночного видения.

Ранее сообщалось, что танковые подразделения российской базы Южного военного округа, которая расположена в Южной Осетии, уничтожили бронетехнику условного противника в ходе учений на полигоне Дзарцем. Кроме того, как пишет RT, в Краснодарском крае прошли специальные учения разведчиков ЮВО. Военнослужащие отработали диверсионно-разведывательные миссии у развернутых командных пунктов мотострелковых подразделений.