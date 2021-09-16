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МВД опровергло сообщения о штрафах за «шторки» на стеклах авто
Экономика
МВД опровергло сообщения о штрафах за «шторки» на стеклах авто
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Москва, 16 сентября. Информация, распространенная СМИ об усилении административной ответственности за установку ограничивающих обзор водителя предметах, не соответствует действительности.

Как говорится в сообщении МВД, административная ответственность за такие нарушения существует уже более десяти лет. Использование шторок, сеток и избыточной тонировки на передних боковых стеклах машин не допускается, подчеркнуло ведомство. За это, согласно КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Изменений указанной правовой нормы не было и не планируется, добавили в МВД.

Ведомство также обратилось к СМИ с просьбой использовать при подготовке публикаций сведения, размещенные на официальных ресурсах. Полиция также просит журналистов не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение.

Юрист Анатолий Миронов ранее предупредил водителей об автоматических штрафах за выключенные фары. Он напомнил, что включение фар ближнего света обязательно в светлое время суток.

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Все новости / Экономика / МВД опровергло сообщения о штрафах за «шторки» на стеклах авто
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