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Лукашенко: Запад вводит санкции против других стран в пользу своих интересов
Политика
Лукашенко: Запад вводит санкции против других стран в пользу своих интересов
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Душанбе, 16 сентября. Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя ограничительные меры в отношении других стран под лозунгом борьбы за права человека, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление он сделал во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Таджикистане. Помимо этого, Лукашенко добавил, что страны Запада оказывают давление посредством ассиметричных действий и гибридного влияния.

«Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов», — подчеркнул глава государства.

Ранее белорусский президент во время саммита ОДКБ рассказал, что напряженных ситуаций по всему миру стало только больше. По его словам, в этих условиях не исчез риск силового разрешения конфликтов. Также Лукашенко заметил, что ряд стран позволяют себе грубо нарушать нормы международного права, что не способствует стабилизации глобальной обстановки.

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Все новости / Политика / Лукашенко: Запад вводит санкции против других стран в пользу своих интересов
санкции белоруссия лукашенко запад
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