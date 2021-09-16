Лукашенко: Запад вводит санкции против других стран в пользу своих интересов

Душанбе, 16 сентября. Запад лоббирует свои экономические интересы, вводя ограничительные меры в отношении других стран под лозунгом борьбы за права человека, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление он сделал во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Таджикистане. Помимо этого, Лукашенко добавил, что страны Запада оказывают давление посредством ассиметричных действий и гибридного влияния.

«Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов», — подчеркнул глава государства.

Ранее белорусский президент во время саммита ОДКБ рассказал, что напряженных ситуаций по всему миру стало только больше. По его словам, в этих условиях не исчез риск силового разрешения конфликтов. Также Лукашенко заметил, что ряд стран позволяют себе грубо нарушать нормы международного права, что не способствует стабилизации глобальной обстановки.