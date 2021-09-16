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В Анапе спасатели вызволили мужчину из горящей квартиры в многоэтажке

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 11:27
Общество
В Анапе спасатели вызволили мужчину из горящей квартиры в многоэтажке
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Анапа, 16 сентября. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти мужчину из пожара, который охватил одну из квартир многоэтажного дома в курортном городе Анапа.

Как сообщают СМИ, все произошло в доме на улице Таманской утром в среду, 16 сентября. Причиной стало возгорание личных вещей на площади 10 квадратных метров на балконе одной из квартир. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели локализовали пожар в 09.51, а в 10.03 он был ликвидирован.

Всего с места происшествия было эвакуировано 15 жильцов. К тушению привлекались 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о домашнем коте по кличке Тимоша, который спас свою семью от мучительной смерти во время пожара в городе Краснокамске Пермского края.

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