«ФАН повсюду»: что происходит на Тайване

Тайваньский вопрос все чаще обсуждается в мировых СМИ и на экспертных площадках. Военные США заявляют, что КНР может захватить остров в ближайшие годы, а Пекин предупреждает о применении силы в случае провозглашения Тайбэем независимости.

Что такое «принцип единого Китая» и чем он отличается от «политики одного Китая»? Какое место занимает остров в американской стратегии сдерживания КНР? И почему последние инициативы западных стран по Тайваню активно продвигаются в преддверии зимней Олимпиады 2022 в Пекине? Выясняем в подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток».

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В выпуске:

Политическое устройство Тайваня и как исторически сложились отношения острова с материковым Китаем?

С какими государствами поддерживает дипломатические отношения Тайвань?

Почему в официальных названиях фигурирует название столицы — Тайбэй — а не острова?

Как изменились отношения Тайваня и КНР в 90-х годах?

Какое место Тайваню отводят США в своем противостоянии Китаю?

Почему Токио увязывает вопрос обороны Тайваня с безопасностью самой Японии?

До какого года Китай планирует вернуть Тайвань полностью под свой контроль?

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