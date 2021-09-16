Александр Усик стал главным героем в новом клипе дуэта Anna Maria

Киев, 16 сентября. Украинский супертяжеловес Александр Усик снялся в клипе тандема Anna Maria. Группа была финалистом национального отбора на Евровидение 2019 года с песней My Road.

Клип на музыкальную композицию Light Up появился в видеохостинге Youtube 15 сентября, за десять дней до долгожданного боя Усика с Энтони Джошуа. Как отметили сами исполнительницы, это лучшая песня, которую они написали.

Бой Джошуа — Усик пройдет 25 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

Anna Maria — дуэт сестер Анны и Марии Опанасюк. В 2019 году они были среди кандидатов на Евровидение, но подверглись травле из-за того, что родились в Крыму и не выражали четко свою политическую позицию. Усик родился в Севастополе, боксера также очень часто спрашивают о статусе российского Крыма, но 34-летний спортсмен старается игнорировать такие вопросы.

Ранее бывший боксер Костя Цзю назвал «вшивыми» украинских фанатов за травлю боксера Василия Ломаченко.