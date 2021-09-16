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Американец борется с насекомыми с помощью крохотных хамелеонов
Видео

Житель штата Миссури вывел борьбу с надоедливыми насекомыми на новый уровень. Вместо привычной мухобойки и фумигатора он использует хамелеонов.

Американец держит двух пресмыкающихся в качестве необычных домашних питомцев. Ящерицам всего один месяц, в длину они не превышают размеров указательного пальца.

Однако, как оказалось, медлительные животные удивляют не только своей красотой, но и пользой в хозяйстве. Хамелеоны с радостью лакомятся плодовыми мушками, которые мешают американцу.

Хозяин ящериц снял на видео, как малыши стремительно расправляются с насекомыми. На кадрах видно, как крошечные создания замечают добычу и метко попадают в цель своим длинным языком.

Пользователи Сети восхитились экологичным способом борьбы с вредителями и даже задумались отказаться от химических аналогов. Комментаторы сошлись на мнении, что такой метод не только быстрый и удобный, но и безумно милый.

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сша мухи хамелеон
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