Science Advances: бюджетная тест-система на антитела к COVID-19 появилась в Гонконге

Гонконг, 16 сентября. Дешевую тестовую систему на определение в организме защитных частиц к коронавирусной инфекцией разработали исследователи из Гонконга.

Тест-система является технологией нового типа. Об этом сообщили в журнале Science Advances. Разработка создана на основе гибких органических транзисторов. Благодаря этому, система позволяет провести необходимый анализ и выдать результат на наличие антител за пять минут. Для этого у пациента необходимо взять образец крови и слюны.

Причины, по которым у человека после вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенной болезни могут не выработаться защитные частицы, ранее объяснил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Прежде всего, антитела не формируются у людей с генетическим дефектом, который встречается достаточно редко.