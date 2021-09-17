Алтайский край вошел в пятерку лидеров экологического рейтинга России

Барнаул, 16 сентября. По результатам лета 2021 года Алтайский край замкнул пятерку лидеров Национального экологического рейтинга регионов. Такие данные приводит общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Независимая экспертная комиссия «Зеленый патруль» уже больше десяти лет формирует рейтинг экологического благополучия, сообщает «Алтайская правда». В этом году пятерка лидеров выглядит следующим образом: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край.

По каждому региону «Зеленый патруль» формирует оценки в соответствии с тематическими индикаторами. Чем значимее и разнообразнее были события и мероприятия в сфере экологии, проходившие в регионе, тем больше плюсов он получит.

Если брать в целом Сибирский федеральный округ, то он расположился на втором месте экорейтинга из десяти.

Ранее ФАН рассказывал об экологическом марафоне «Дни зеленых действий». Он стартовал в Санкт-Петербурге 15 июня.