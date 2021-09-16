Татьяна Брухунова поделилась семейным фото с Петросяном в день рождения артиста

Москва, 16 сентября. Звезда шоу «Аншлаг» Евгений Петросян отмечает 76-летие. Супруга артиста Татьяна Брухунова поздравила мужа с днем рождения и показала семейный кадр, который растрогал фанатов.

Евгений Петросян готовится принимать поздравления с днем рождения. Торжественное событие не осталось без внимания фанатов благодаря супруге звезды Татьяне Брухуновой. Молодая возлюбленная артиста опубликовала пост в Instagram, в котором поздравила супруга и поделилась портретным фото в компании Петросяна.

«С днем рождения, волшебник!» — написала Брухунова.

Пост жены Петросяна вызвал восторг у поклонников. Некоторые отметили, что артиста не узнать в браке с молодой избранницей. Петросян также решил поделиться счастливым моментом семейной жизни и показал фото с супругой и сыном.

«Жизнь продолжается!» — отметил артист.

Фанаты и российские знаменитости поддержали позитивное высказывание Петросяна и поздравили его с днем рождения. Так, свои пожелания оставили в комментариях адвокат Сергей Жорин и боксер Наталья Рагозина.

Недавно Брухунова призналась, что с недоверием относится к идее отказаться от работы в пользу семьи. Жена Петросяна намекнула, что опасается остаться без помощи супруга.