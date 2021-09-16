Эксперт Лысаков: автомобили с армянскими номерами окажутся в России под полным запретом

В Краснодарском крае и некоторых других регионах России уже больше года идет «война» в отношении владельцев авто с армянскими номерами. Чаще всего на водителей составляют протоколы по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ, штрафуют, а транспортные средства помещают на штрафстоянку.

Автомобилисты негодуют и считают, что суды принимают неправомерные решения, основываясь на безграмотных постановлениях сотрудников ГИБДД. Сумма за простой на штрафстоянках в некоторых случаях уже превышает стоимость этих машин.

Столкнувшиеся с документальной неразберихой граждане говорят, что некоторые автомобили уже переехали на склады временного хранения, были возбуждены дела за незадекларированные машины. При этом, как заверяют водители, таможенное оформление документов временного ввоза на эти машины не требуется оформлять с 2018 года — в соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС. При этом ранее уже были получены ответы от Минфина и ГИБДД РФ, что к этим автомобилям такие нормы неприменимы.

ФАН решил выяснить, смогут ли владельцы автомобилей с армянскими номерами добиться правды и что делать в такой ситуации? Подробно об этом рассказал Вячеслав Лысаков, известный эксперт в автомобильной отрасли, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат ГД РФ.

«Я не просто в курсе этого, я этой ситуацией занимался, направлял от их представителя на имя премьер-министра Михаила Мишустина документы, было задание этот вопрос изучить, и у меня есть довольно большой, объемный ответ», — рассказал ФАН Вячеслав Лысаков.

Федеральное агентство новостей /

Накануне у здания Краснодарского краевого суда собрались десятки граждан, которые ставили подписи под коллективным обращением в прокуратуру на действия ГИБДД. В этот же момент в суде рассматривали три подобных дела. Автомобилисты продолжают борьбу за свои права.

«Граждане хотели восстановить пропущенный срок подачи жалобы на решение суда первой инстанции, которым они привлечены к ответственности по ст. 12.3 КоАП РФ, но им отказали», ­— рассказала ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

«Эти выступления абсолютно бесполезны, поскольку государство не пойдет на встречу владельцам таких автомобилей, их несколько десятков тысяч. Понятно, что люди обеспокоены тем, что они купили автомобили по «льготной» стоимости, фактически нерастаможенные, а сейчас их обязывают либо заплатить полную стоимость таможенной пошлины, либо эти автомобили можно будет сдать в качестве запчастей на «разборку». Мой прогноз очень пессимистичный», — заявил Вячеслав Лысаков.

Эксперт говорит, что этот вопрос по его депутатскому запросу детально изучался, были получены мнения специалистов ряда министерств — итоговый ответ был отрицательный. Государство не пойдет на создание каких-то льгот.

«Люди, когда брали эти машины, должны были прогнозировать, что ситуация может измениться в худшую для них сторону, и просто так простить, оставить им автомобили, которые фактически перемещаются по России без уплаты таможенных сборов, — на это Правительство РФ не пойдет», — говорит Вячеслав Лысаков.

Лысаков отмечает, что примеры успешной борьбы за права автомобилистов в России есть. Так, показательна история с праворульными авто, которые хотели запретить тогда, когда в стране их было больше трех миллионов. Сделать это удалось с большим трудом.

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