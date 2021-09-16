Скончался экс-тренер баскетбольных ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович

Белград, 16 сентября. Бывший главный тренер московских баскетболистов ЦСКА и «Динамо» Душан Ивкович скончался в Белграде. Ему было 77 лет.

По предварительным данным, Ивкович умер в больнице, в его легких оказалась вода. Пока не сообщается о дате и месте прощания с бывшим главным тренером.

Ивкович работал со спортсменами из разных странах, среди них была и Россия. Здесь он работал с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны.

Советский легкоатлет Юрий Седых, специализировавшийся в метании молота, умер на 67-м году жизни. Печальное известие сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. Спортсмен является обладателем золотых медалей Олимпийских игр 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве.