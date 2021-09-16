Провал Зеленского на переговорах с Байденом и Меркель рассмешил читателей «Гуаньча»

Шанхай, 16 сентября. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель провалились. Авторы и читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли политика.

Китайский политолог Ван Цинсун специально для авторитетного шанхайского издания подвел итоги сразу двух встреч Зеленского на высшем уровне — с Меркель и американским лидером Джо Байденом. Эти переговоры следует воспринимать как явления одного порядка, потому как в обоих случаях ожидания Зеленского явно не оправдались, а западные политики не преминули огреть бывшего артиста «Квартала 95» дипломатическими пощечинами.

В случае с визитом в США Зеленский смог лишь выпросить у президента Байдена очередные 500 млн долларов — не такую крупную подачку, как может показаться, пишет Цинсун. Американский лидер ограничился несколькими туманными обещаниями и даже не согласился на совместную пресс-конференцию, что китайский обозреватель счел знаком пренебрежения Киевом со стороны Вашингтона.

Переговоры с Меркель, в свою очередь, увенчались еще более оглушительным провалом, считает Цинсун. Если Байден, пусть и в расплывчатых формулировках, но все же высказал поддержку Зеленскому, то уходящая на покой Меркель с бывшим комедиантом миндальничать не стала. Киев получил решительный отказ и по вопросам обороны, и по присоединению США к Минским соглашениям, а тему «компенсации» Украине за запуск газопровода «Северный поток — 2» даже не получилось поставить на повестку дня.

Зеленский с треском проиграл обе партии дипломатической игры, резюмирует Цинсун. Простые читатели «Гуаньча» разделили с ним эту точку зрения. По их мнению, президент гораздо ближе к статусу угрозы Украине, чем национального лидера и элиты: своими поступками он окончательно превратил государство с невероятным стратегическим потенциалом в еще одну «попрошайку».

«Украина могла бы получить больше самостоятельно, ее явно обманули, поставили на колени и заставили попрошайничать за эту сумму», — высказался один из читателей по поводу займа от Белого дома.

«Украина — это безмозглый маленький поросенок, которого рано или поздно заколют в игре крупных держав в диких джунглях», — добавил другой пользователь.

Несмотря на явные провалы на переговорах, команда Зеленского продолжает претендовать на вступление в ЕС и НАТО. Однако, по мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, Украина находится в «нескольких световых годах» от условий принятия в континентальный блок в соответствии с Копенгагенскими критериями.