Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 12:11
12:08
Общество
Прокуратура проверит самарскую школу после видео с мышью
12:07
Общество
Кремль не ставит под сомнение эффективность «Спутника V» после ухода Путина на изоляцию
12:06
Общество
В Кремле озвучили минимальные сроки самоизоляции Владимира Путина
12:03
Происшествия
Момент взрыва двери полицейского участка в Лисках попал на видео
12:03
Происшествия
ФАН публикует кадры с места нападения на полицейский участок в Лисках
12:03
Политика
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
12:02
Шоу-бизнес
Экс-участник «Фабрики звезд» Ашихмин поддержал объединения музыкантов для создания хитов
12:02
Политика
В Кремле отреагировали на создание нового партнерства США, Австралии и Британии
12:01
Происшествия
СК восстановил картину убийства семьи и нападения на участок полиции под Воронежем
11:58
Весь мир
Первая партия иранского топлива поставлена в Ливан через территорию Сирии
Все новости

Провал Зеленского на переговорах с Байденом и Меркель рассмешил читателей «Гуаньча»
Политика
Провал Зеленского на переговорах с Байденом и Меркель рассмешил читателей «Гуаньча»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Шанхай, 16 сентября. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель провалились. Авторы и читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли политика.

Китайский политолог Ван Цинсун специально для авторитетного шанхайского издания подвел итоги сразу двух встреч Зеленского на высшем уровне — с Меркель и американским лидером Джо Байденом. Эти переговоры следует воспринимать как явления одного порядка, потому как в обоих случаях ожидания Зеленского явно не оправдались, а западные политики не преминули огреть бывшего артиста «Квартала 95» дипломатическими пощечинами.

В случае с визитом в США Зеленский смог лишь выпросить у президента Байдена очередные 500 млн долларов — не такую крупную подачку, как может показаться, пишет Цинсун. Американский лидер ограничился несколькими туманными обещаниями и даже не согласился на совместную пресс-конференцию, что китайский обозреватель счел знаком пренебрежения Киевом со стороны Вашингтона.

Переговоры с Меркель, в свою очередь, увенчались еще более оглушительным провалом, считает Цинсун. Если Байден, пусть и в расплывчатых формулировках, но все же высказал поддержку Зеленскому, то уходящая на покой Меркель с бывшим комедиантом миндальничать не стала. Киев получил решительный отказ и по вопросам обороны, и по присоединению США к Минским соглашениям, а тему «компенсации» Украине за запуск газопровода «Северный поток — 2» даже не получилось поставить на повестку дня.

Зеленский с треском проиграл обе партии дипломатической игры, резюмирует Цинсун. Простые читатели «Гуаньча» разделили с ним эту точку зрения. По их мнению, президент гораздо ближе к статусу угрозы Украине, чем национального лидера и элиты: своими поступками он окончательно превратил государство с невероятным стратегическим потенциалом в еще одну «попрошайку».

«Украина могла бы получить больше самостоятельно, ее явно обманули, поставили на колени и заставили попрошайничать за эту сумму», — высказался один из читателей по поводу займа от Белого дома.

«Украина — это безмозглый маленький поросенок, которого рано или поздно заколют в игре крупных держав в диких джунглях», — добавил другой пользователь.

Несмотря на явные провалы на переговорах, команда Зеленского продолжает претендовать на вступление в ЕС и НАТО. Однако, по мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, Украина находится в «нескольких световых годах» от условий принятия в континентальный блок в соответствии с Копенгагенскими критериями.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Провал Зеленского на переговорах с Байденом и Меркель рассмешил читателей «Гуаньча»
украина меркель сша зеленский германия байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru