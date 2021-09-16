Друзья Губина объяснили его истощенный внешний вид

Москва, 16 сентября. Друзья певца Андрея Губина объяснили поклонникам артиста, почему он выглядит истощенным и заболевшим после возвращения из Египта в Россию.

Исполнитель хитов «Девушки как звезды» и «Зима-холода» 47-летний Губин в последнее время не появляется на светских мероприятиях, предпочитая жизнь затворника. СМИ уверены, что в Египте звезда нулевых проходила лечение, однако оно не слишком помогло, так как на последних фотографиях вокалист выглядит изможденным. Однако его приятели заверяют, что причина в занятиях спортом и «сушке».