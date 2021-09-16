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Друзья Губина объяснили его истощенный внешний вид
Шоу-бизнес
Друзья Губина объяснили его истощенный внешний вид
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 16 сентября. Друзья певца Андрея Губина объяснили поклонникам артиста, почему он выглядит истощенным и заболевшим после возвращения из Египта в Россию.

Исполнитель хитов «Девушки как звезды» и «Зима-холода» 47-летний Губин в последнее время не появляется на светских мероприятиях, предпочитая жизнь затворника. СМИ уверены, что в Египте звезда нулевых проходила лечение, однако оно не слишком помогло, так как на последних фотографиях вокалист выглядит изможденным. Однако его приятели заверяют, что причина в занятиях спортом и «сушке».

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