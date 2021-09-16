Озоновая дыра над Южным полюсом резко выросла за последнюю неделю

Москва, 16 сентября. Озоновая дыра, которая ежегодно формируется над Южным полюсом, значительно увеличилась в размерах за последнюю неделю.

Об этом сообщили представители Европейской программы наблюдения за изменением климата Copernicus. Ученые зафиксировали стремительный рост озоновой дыры. Предполагается, что он продолжится до октября 2021 года. Кроме того, рост озоновой дыры в этом году может стать самым масштабным за всю историю наблюдений.

Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ранее заявили о планах отрепетировать Армагеддон. Для этого специалисты хотят запустить в космос зонд и столкнуть его с метеоритом, чтобы увести траекторию направления космического тела от Земли.