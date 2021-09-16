В Магадане спасли застрявшего на отмели детеныша косатки

В бухте Магадана в 300 метрах от берега заметили детеныша косатки. В спасении приняли участие 27 человек и девять единиц техники.

В 300 метрах от берега неравнодушные люди заметили детеныша косатки. Он застрял на отмели и не мог выйти в море. Мама детеныша звала на помощь, но сама ничем не могла помочь.

Косатка была погружена в воду наполовину — нескольких часов спасатели и волонтеры поливали животное водой. Общими усилиями косатку развернули к морю. Все ждали прилива. Как только уровень воды поднялся, животное удалось сдвинуть с места.

Детеныш касатки не мог набрать скорость на отмели, пришлось подтолкнуть. Но уже через пару минут, как ни в чем не бывало, он поплыл вместе с мамой в море.

В спасении косатки приняли участие 27 человек и девять единиц техники Магаданского пожарно-спасательного гарнизона.