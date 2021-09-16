Безопасность в период выборов будут обеспечивать 82 тысячи сотрудников МЧС России

Москва, 16 сентября. Сотрудники МЧС России будут обеспечивать безопасность в период выборов с 17 по 20 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего для обеспечения безопасности МЧС выведет 82 тыс. сотрудников. Все подразделения ведомства перейдут в режим повышенной готовности, передает ТАСС.

«На контроле более 82 тыс. сотрудников ведомства будут находиться более 81 тыс. объектов» — сообщили в пресс-службе.

В МЧС также отметили, что специалистами проработан вопрос обеспечения автономным энергоснабжением помещений избирательных участков. Транспортными средствами и средствами связи и технического оборудования обеспечены участки в труднодоступных населенных пунктах.

Президент России Владимир Путин ранее отметил важность предстоящих парламентских выборов. Он подчеркнул, что все заинтересованы в авторитетных и деятельных людях в парламенте.