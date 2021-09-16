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Режиссер Коробко пригласил Гарри и Меган для съемок в новых «Ромео и Джульетте»

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:05
Общество
Режиссер Коробко пригласил Гарри и Меган для съемок в новых «Ромео и Джульетте»
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Киностудия «Русский Час» планирует снять экранизацию классической трагедии «Ромео и Джульетта», взяв за основу адаптации донецкий материал. Для съемок в проекте приглашены члены британской королевской семьи — принц Гарри и его жена Меган Маркл. Подробностями о грядущем фильме руководитель студии, кинорежиссер и телевизионный продюсер Александр Коробко эксклюзивно поделился с ФАН.

Так, принцу Гарри в фильме будет отведена роль британского инструктора из Авдеевки, контролируемой ВСУ. Американская же актриса сыграет в кино простую девушку из города Углегорска, который располагается на территории ДНР. Отец героини, согласно сценарию, бандит из Танзании, который осел в Донбассе в лихие 90-е и женился на местной красавице. Таким образом, персонаж Меган Маркл станет своего рода донецким альтер-эго украинской певицы Гайтаны, дочери конголезца и украинки.

«Донбасс — это регион, где черный цвет — цвет угля — и в цвете кожи равен белому, недаром они соседствуют даже на флаге республики и флаге России, которые в Донбассе сейчас почти везде рядом друг с другом, — рассказывает руководитель «Русского Часа» Александр Коробко. — Меган будет очень комфортно в республике и, возможно, Донбасс, имеющий давние связи с Великобританией, сможет стать арбитром в ссоре Гарри и Меган с королевской семьей. Уверен, в случае признания ДНР Великобританией и отзыва британских инструкторов из Украины мы сможем что-то сделать, чтобы спасти британскую монархию. Ведь они, Виндзоры, все же наши родственники, хоть я и не монархист. Но они понимают, что Европа — это «Титаник», Америка тоже на грани, и единственный для британских островов шанс — налаживание добрых отношений с Россией. На уровне народной дипломатии, через Донбасс. Напрямую американцы [сделать этого] не дают».

Режиссер Коробко пригласил Гарри и Меган для съемок в новом «Ромео и Джульетте»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Основные съемки пройдут на территории ДНР. Часть съемок также планируется провести в Африке, на родине отца героини Меган Маркл. О производственных сроках и дате премьеры пока ничего не известно.

Ранее кинорежиссер Александр Коробко назвал военную драму «Солнцепек» новым «Иди и смотри» Элема Климова. По его мнению, жестокие сцены в кино использованы не ради шока, а для того, чтобы показать правдивые факты зрителям.

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донбасс кино фильмы принц гарри меган маркл коробко
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