Гвендолин Кристи присоединилась к многосерийному спин-оффу «Семейки Адамс»

Лос-Анджелес, 16 сентября. Стриминг-сервис Netflix запустил в разработку сериал «Уэнсдей» про героиню комедии «Семейка Адамс». Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи пополнила актерский состав проекта.

Режиссер Тим Бертон поставит спин-офф культового фильма «Семейка Адамс». Сериал будет посвящен Уэнсдей Адамс, дочери главных героев оригинального шоу.

Недавно к проекту присоединилась Гвендолин Кристи, которая прославилась благодаря фэнтези от HBO «Игра престолов», где сыграла рыцаря Бриенну Тарт. Актриса исполнит роль директрисы частной академии Nevermore, где будет проходить обучение главная героиня, подросток Уэнсдей Адамс. Об этом сообщает Variety.

Сюжет многосерийного спин-оффа расскажет о попытках Уэнсдей овладеть экстрасенсорными способностями. Параллельно ей предстоит разгадать тайну, связанную с ее родителями, и остановить серию жестоких убийств. Хронометраж сериала составит восемь эпизодов. Сценаристами выступили авторы супергероики «Тайны Смолвиля».

Недавно студия Warner Bros. запланировала перезапуск триллера «Телохранитель», в котором главные роли исполнили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Долгострой запущен в разработку под руководством продюсера Лоуренса Кэздана, сценариста оригинальной картины.