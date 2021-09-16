Какие украшения надела Меган Маркл для фотографии на обложку TIME

Герцогиня Сассекская Меган Маркл очень любит украшения. Некоторые из них носят скрытый смысл, некоторые она надевает только по особым случаям, пишет Elle.

Журнал TIME накануне опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей в мире. Вошли в эту сотню и принц Гарри с Меган Маркл.

По этому случаю фотография сбежавшей королевской четы разместилась на обложке специального выпуска TIME и вызвала резонанс в обществе. Причин для этого несколько. Одна из них — поза Сассекских. В кадре, как и, по мнению многих, в жизни доминирует Меган, а сзади стоит принц Гарри, который как бы прячется за ее спиной. Вызвали шквал недоумения и украшения герцогини. Журнал Elle сконцентрировался именно на них: от мизинцев до часов.

Часы Tank Française, Cartier