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Какие украшения надела Меган Маркл для фотографии на обложку TIME
Общество
Какие украшения надела Меган Маркл для фотографии на обложку TIME
Prt Scr archewell.com  /  Archewell

Герцогиня Сассекская Меган Маркл очень любит украшения. Некоторые из них носят скрытый смысл, некоторые она надевает только по особым случаям, пишет Elle.

Журнал TIME накануне опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей в мире. Вошли в эту сотню и принц Гарри с Меган Маркл.

По этому случаю фотография сбежавшей королевской четы разместилась на обложке специального выпуска TIME и вызвала резонанс в обществе. Причин для этого несколько. Одна из них — поза Сассекских. В кадре, как и, по мнению многих, в жизни доминирует Меган, а сзади стоит принц Гарри, который как бы прячется за ее спиной. Вызвали шквал недоумения и украшения герцогини. Журнал Elle сконцентрировался именно на них: от мизинцев до часов.

Часы Tank Française, Cartier

Важный и самый любимый аксессуар Меган — уникальные часы от Cartier — раньше принадлежал матери Гарри, принцессе Диане.

Он вручил их своей невесте, которая не скрывала своей любви к данной модели. Ранее у нее была двухцветная версия часов Tank. Их актриса купила, когда узнала, что будет сниматься третий сезон сериала «Форс-мажоры». В интервью она не раз отмечала, что на задней крышке тех часов красуется гравировка «To M.M. from M.M.». В будущем она планирует передать их своей дочери.

Браслет Love de Cartier, Cartier

Еще одним украшением Cartier, оказавшимся на обложке TIME, стал золотой браслет Love. Это — еще один подарок принца Гарри, который он преподнес в начале их отношений. Пара таких же браслетов в свое время попала и в личные коллекции еще одной бежавшей из королевства пары — герцога Виндзорского и Уоллис Симпсон.

Теннисный браслет из золота, Jennifer Meyer

На этой же руке оказался и теннисный браслет Jennifer Meyer. Лос-анджелесским брендом заведует бывшая супруга актера Тоби Магуайра Дженнифер Мейер.

Помолвочное кольцо

С этим украшением герцогиня не расстается никогда. И ее можно понять. Ведь речь идет о помолвочном кольце, дизайн которого разработал сам принц Гарри. Главной звездой данного украшения является камень из Ботсваны и еще два из коллекции леди Дианы.

После помолвки жених смог объяснить значение каждого элемента, однако позже Меган изменила внешний вид кольца. Актриса сделала шинку более тонкой, а заодно добавила бриллиантовое паве.

Кольцо для мизинца с бриллиантом, Lorraine Schwartz

Кольцо красуется и на левом мизинце Меган. Она и принц Гарри привезли его как сувенир со Среднего Востока. Огранку внушительного украшения делала популярный ювелир Lorraine Schwartz. Именно она превратила камень в кольцо для мизинца.

Кольцо для мизинца, Shiffon

На самом маленьком представителе семейства пальцев другой руки было замечено кольцо нью-йоркского бренда Shiffon, изображающее золотую змейку, на которой красуется круглый бриллиант. Описание изделия на сайте бренда звучит как «поддержка одной женщины другой».

С такими же кольцами в свое время замечали Мишель Обаму, Серену Уильямс и Николь Кидман.

Ранее сообщалось, что жена российского комика Гарика Мартиросяна посмеялась над фотографией Меган и принца Гарри.

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