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Почти 500 евродепутатов поддержали доклад с призывом о пересмотре отношений с Россией
Политика
Почти 500 евродепутатов поддержали доклад с призывом о пересмотре отношений с Россией
wikipedia.org  /  European Parliamen / CC BY 2.0

Париж, 16 сентября. Европарламент утвердил доклад с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Автором документа выступил литовский депутат Андрюс Кубилюс. На пленарной сессии в Страсбурге его поддержали 494 депутата, против проголосовали 103 парламентария, еще 72 воздержались. В многостраничном докладе содержится рекомендация для европейских властей пересмотреть политику в отношении Москвы. Кроме того, Кубилюс предлагает «противодействовать угрозе безопасности», вести «выборочный диалог с Кремлем» и «поддерживать демократическое общество».

Также в документе отмечается, что европейские страны должны быть готовы «не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут выявлены нарушения. Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным.

Ранее в МИД РФ заявили, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела и выборы России подтверждено документально. Недавно посла США Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Дипломату сообщили, что Москва имеет доказательства нарушения законодательства России американскими цифровыми компаниями.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября.

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