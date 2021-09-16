Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021

Варшава, 16 сентября. Польские инженеры презентовали на выставке MESKO-2021 роботизированный боевой модуль, оснащенный противотанковым ракетным комплексом Pirat.

Как утверждают авторы проекта, ПТРК позволяет бороться с целями не только в режиме «прямой атаки», но и в режиме «атака сверху». Это упрощает уничтожение бронированных объектов. Модуль также оснащен крупнокалиберным пулеметом и лазерной подсветкой LPD-A. Последняя позволяет наводить на цель другие управляемые боеприпасы. Масса данной машины составляет всего 200 килограммов.

Ранее, как сообщает RT, в России протестировали беспилотную версию танка Т-14 «Армата», что стало настоящим прорывом в оборонно-промышленной отрасли. Кроме того, комплекс активной защиты «Афганит», входящий в комплектацию танка, оснастили радаром с дополнительной активной фазирующей решеткой. Это было сделано для обеспечения максимальной обороноспособности «Арматы».