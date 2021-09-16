Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 12:10
12:08
Общество
Прокуратура проверит самарскую школу после видео с мышью
12:07
Общество
Кремль не ставит под сомнение эффективность «Спутника V» после ухода Путина на изоляцию
12:06
Общество
В Кремле озвучили минимальные сроки самоизоляции Владимира Путина
12:03
Происшествия
Момент взрыва двери полицейского участка в Лисках попал на видео
12:03
Происшествия
ФАН публикует кадры с места нападения на полицейский участок в Лисках
12:03
Политика
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
12:02
Шоу-бизнес
Экс-участник «Фабрики звезд» Ашихмин поддержал объединения музыкантов для создания хитов
12:02
Политика
В Кремле отреагировали на создание нового партнерства США, Австралии и Британии
12:01
Происшествия
СК восстановил картину убийства семьи и нападения на участок полиции под Воронежем
11:58
Весь мир
Первая партия иранского топлива поставлена в Ливан через территорию Сирии
Все новости

Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 10:37
Армия
Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021
wikipedia.org  /  Kszapsza / CC BY-SA 4.0

Варшава, 16 сентября. Польские инженеры презентовали на выставке MESKO-2021 роботизированный боевой модуль, оснащенный противотанковым ракетным комплексом Pirat.

Как утверждают авторы проекта, ПТРК позволяет бороться с целями не только в режиме «прямой атаки», но и в режиме «атака сверху». Это упрощает уничтожение бронированных объектов. Модуль также оснащен крупнокалиберным пулеметом и лазерной подсветкой LPD-A. Последняя позволяет наводить на цель другие управляемые боеприпасы. Масса данной машины составляет всего 200 килограммов.

Ранее, как сообщает RT, в России протестировали беспилотную версию танка Т-14 «Армата», что стало настоящим прорывом в оборонно-промышленной отрасли. Кроме того, комплекс активной защиты «Афганит», входящий в комплектацию танка, оснастили радаром с дополнительной активной фазирующей решеткой. Это было сделано для обеспечения максимальной обороноспособности «Арматы».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021
польша mesko-2021 pirat
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru