Минобороны Британии: альянс с США и Австралией не направлен против Франции

Лондон, 16 сентября. Трехсторонний альянс Великобритании, США и Австралии не стремится оказать давление на Францию, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес.

Заявление прозвучало в связи с тем, что создание организации спровоцировало срыв соглашения о строительстве во Франции субмарин для австралийского флота. Уоллес, в частности, напомнил, что сотрудничество Канберры и Парижа подразумевало разработку дизельных подлодок, тогда как в рамках работы альянса Австралия получит атомные.

«Конечно, каждая страна вправе делать тот выбор, который соответствует интересам ее национальной безопасности. У нас нет никаких намерений противостоять Франции, которая является нашим ближайшим военным союзником в Европе», — сказал чиновник.

Ранее, как пишет RT, Великобритания, США и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности. В рамках работы альянса австралийский флот получит восемь атомных субмарин.