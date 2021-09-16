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Минобороны Британии: альянс с США и Австралией не направлен против Франции
Армия
Минобороны Британии: альянс с США и Австралией не направлен против Франции
pixabay.com

Лондон, 16 сентября. Трехсторонний альянс Великобритании, США и Австралии не стремится оказать давление на Францию, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес.

Заявление прозвучало в связи с тем, что создание организации спровоцировало срыв соглашения о строительстве во Франции субмарин для австралийского флота. Уоллес, в частности, напомнил, что сотрудничество Канберры и Парижа подразумевало разработку дизельных подлодок, тогда как в рамках работы альянса Австралия получит атомные.

«Конечно, каждая страна вправе делать тот выбор, который соответствует интересам ее национальной безопасности. У нас нет никаких намерений противостоять Франции, которая является нашим ближайшим военным союзником в Европе», — сказал чиновник.

Ранее, как пишет RT, Великобритания, США и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности. В рамках работы альянса австралийский флот получит восемь атомных субмарин.

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сша австралия франция британия уоллес
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