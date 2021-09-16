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Юный волгоградец со СМА встал на ноги после самого дорогого укола в мире
Общество
Юный волгоградец со СМА встал на ноги после самого дорогого укола в мире
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 16 сентября. Накануне сотрудники фонда «География добра» опубликовали в интернете видео, на котором маленький волгоградец со спинально-мышечной атрофией сам встал на ноги.

Страшный диагноз маленькому Артему Сармашову поставили год назад, сообщает «Волгоградская правда». При СМА неизбежна постепенная атрофия мышц, поэтому то, что Артем сам смог встать на ножки, — большое достижение.

Полгода назад его семья нашла средства для самого дорогого укола в мире. Сбор денег на лекарство за 160 млн рублей помог закрыть неизвестный благотворитель, который перечислил 142 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал об открытии благотворительного фонда при музыкальной академии. Его основал отец Леонида Агутина — Николай.

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