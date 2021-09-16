Трехлетний малыш умер в больнице Батайска, СК РФ проводит проверку

Ростов-на-Дону, 16 сентября. Следственный комитет по Ростовской области организовал проверку по факту гибели трехлетнего малыша в ЦГБ города Батайска.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки следствие проведет необходимые экспертизы и установит все обстоятельства произошедшего.

Причиной для проверки ЦГБ города Батайска стало обращение матери погибшего в больнице мальчика после того, как их привезли в медицинское учреждение. По словам матери, которые приводит Instagram bataysk_gorod, впервые в больницу они попали, когда у малыша начался отек рук и ног. Врачи сказали, что это аллергия и после непродолжительного лечения стали готовить к выписке. Однако за день до выписки у ребенка началась рвота, после чего ему ввели противорвотный препарат и выписали.

9 сентября они снова оказались в больнице, так как у ребенка началась одышка. Потом рвота. По словам матери, ребенку становилось все хуже и его поместили в реанимацию, где он и умер.

Как выяснил ФАН, семья была многодетной, поэтому мать была вынуждена объявить сбор средств на похороны. Но после публикаций в Instagram организацию похорон взяло на себя городское похоронное бюро.

Ранее ФАН рассказывал, как СК РФ возбудил дело по факту смерти четырехлетнего мальчика на отдыхе в Турции. Ребенок несколько дней страдал от симптомов отравления. После этого супруги отвезли его в больницу Антальи, где малышу оказали первую помощь. Однако на следующий день ребенок скончался.