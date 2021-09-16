Сдача многотонного ковша на металлолом обернулась для жительницы Майкопа статьей

Краснодар, 16 сентября. Жительнице Адыгеи грозит уголовное дело по статье «кража». 58-летняя майкопчанка умудрилась сдать на металлолом грейферный ковш от крана с железнодорожной станции.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, полицейским удалось установить, что к пропаже многотонного ковша причастна местная жительница. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что женщина наняла перевозчика за тысячу рублей, чтобы доставить ковш с электрическим приводом в место приема металлолома. Выручка за строительный инструмент внушительных масштабов составила 35 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Подмосковье двое граждан Армении и Белоруссии на стоянке разобрали 9 грузовиков. Неизвестные испортили три КамАЗа, три Scania и три МАЗа. Преступление было совершено в течение шести дней. Сумма ущерба составляет 40 млн. рублей.