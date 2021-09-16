Семья из Бежецка погибла в квартире с неисправной газовой колонкой

Тверь, 16 сентября. Следственные органы Тверской области завели уголовное дело после гибели трех человек, тела которых были найдены в одной из квартир города Бежецк.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, причиной смерти супругов и их дочери 2012 года рождения могла стать неисправная газовая колонка. Тела погибших были найдены в квартире дома, расположенного на Воздвиженском переулке.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), по факту гибели девочки 2012 года рождения, ее матери и супруга женщины 1989 годов рождения», — отмечается в сообщении следователей.

При осмотре тел признаков насильственной смерти зафиксировано не было. Точные причины гибели семьи станут известны по результатам проведения судебно-медицинских экспертиз, подытожили в пресс-службе СК России по региону.

Ранее сообщалось, что две жительницы Перми погибли в результате отравления газом из-за самовольной установки котла.