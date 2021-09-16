Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 10:42
10:38
Происшествия
Возможными жертвами напавшего на полицейский участок в Лисках стрелка оказалась семья фермеров
10:37
Армия
Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021
10:36
Общество
Рекордные цены на газ: почему Украина и Польша переплачивают, а Германия экономит
10:35
Армия
Минобороны Британии: альянс с США и Австралией не направлен против Франции
10:34
Общество
Звезда «Реальных пацанов» Богданов приступил к съемкам киноальманаха в Перми
10:32
Общество
Водители в Краснодаре пожаловались на массовое изъятие машин с армянскими номерами
10:32
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за больного пассажира
10:30
Происшествия
Семья из Бежецка погибла в квартире с неисправной газовой колонкой
10:30
Общество
Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»
10:28
Спорт
Левандовский включен в число претендентов на звание игрока недели ЛЧ
Все новости

Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»
Общество
Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 16 сентября. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции производителя.

Сообщение об этом поступило от замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктора Жарбаса Барбоса. РАНО — это интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке. Специалисты учреждения не занимаются одобрением лекарственных препаратов. Однако они выступают в качестве отделения ВОЗ, у которых есть подобные компетенции.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства», — объяснил Барбоса.

Одобрение «Спутника V», в свою очередь, приостановлено, так как на одном из заводов не было обнаружено, что он согласен использовать необходимую практику производства. После проведения нужных изменений будет запрошена новая инспекция. Процесс одобрения временно остановлен до того, как это произойдет, сообщает РИА Новости.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность 97,2% в ходе прививочной кампании в Белоруссии. Об этом ранее рассказали в минздраве страны.

Высокую эффективность также продемонстрировал российский препарат «Спутник Лайт» в ходе вакцинации пожилых людей в Аргентине. Показатель составил 80%, сообщает «Ридус».

Отечественные вакцины от коронавируса регулярно поставляют в российские регионы. Так, новую партию «Спутника V» и «Спутника Лайт» получила Московская область, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»
воз одобрение Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru