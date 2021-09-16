Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»

Москва, 16 сентября. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до новой инспекции производителя.

Сообщение об этом поступило от замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктора Жарбаса Барбоса. РАНО — это интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке. Специалисты учреждения не занимаются одобрением лекарственных препаратов. Однако они выступают в качестве отделения ВОЗ, у которых есть подобные компетенции.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства», — объяснил Барбоса.

Одобрение «Спутника V», в свою очередь, приостановлено, так как на одном из заводов не было обнаружено, что он согласен использовать необходимую практику производства. После проведения нужных изменений будет запрошена новая инспекция. Процесс одобрения временно остановлен до того, как это произойдет, сообщает РИА Новости.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность 97,2% в ходе прививочной кампании в Белоруссии. Об этом ранее рассказали в минздраве страны.

Высокую эффективность также продемонстрировал российский препарат «Спутник Лайт» в ходе вакцинации пожилых людей в Аргентине. Показатель составил 80%, сообщает «Ридус».

Отечественные вакцины от коронавируса регулярно поставляют в российские регионы. Так, новую партию «Спутника V» и «Спутника Лайт» получила Московская область, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».