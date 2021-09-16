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Катар возобновил финансовую помощь палестинским семьям в Газе
Весь мир
Катар возобновил финансовую помощь палестинским семьям в Газе
Global Look Press  /  Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com

Газа, 16 сентября. Катар официально возобновил распределение финансовой помощи в секторе Газа, ранее прерванное в ходе майского обострения между Израилем и ХАМАС.

О старте выплат сообщил катарский посол в палестинском анклаве Мухаммад аль-Амади. Помощь на общую сумму в 40 миллионов долларов предназначена для распределения между бедными семьями Газы из расчета 100 долларов (320 шекелей) на каждую. Средства распределяются через супермаркеты, пункты обмена валюты и розничные магазины.

В ходе предыдущих аналогичных эпизодов деньги выдавались и служащим в правительстве Газы, однако в настоящий момент речь идет лишь о нищих слоях населения.

Катар открыто оказал помощь сектору Газа на сумму в несколько сотен миллионов долларов с момента израильской военной операции на его территории («Нерушимая скала», 2014 год). До мая 2021 года катарские дипломаты доставляли наличность в кейсах и чемоданах, свободно пронося их через израильские погранпереходы, такие как Эрез (Бейт-Ханун).

Подобное обстоятельство вызвало критику внутри израильского общества, которая обострилась в результате событий 10-21 мая текущего года. В этот период базирующееся в Газе радикальное исламистское движение ХАМАС и Израиль обменивались ракетно-артиллерийскими и воздушными ударами, в результате чего погибли около 250 жителей Газы и получили ранения почти две тысячи. В то же время были убиты 12 израильтян при 350 раненых. Наземная операция ни одной из сторон не проводилась.

В июне новоизбранный израильский премьер-министр Нафтали Беннет пообещал отрезать Газу от помощи Катара. Однако в настоящий момент можно судить о провале данного решения.

Организация ХАМАС является палестинским отделением радикального исламистского египетского движения «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ), в последние десятилетия отметившегося рядом терактов на территории арабских государств, которые признали данную структуру террористической.

«Братья-мусульмане» (равно как и ХАМАС) практически полностью зависят от финансовой поддержки Катара, что в 2017 году привело к так называемому Катарскому кризису. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и правительство сторонников Мансура Хади в Йемене разорвали дипломатические отношения с Дохой, в качестве повода обвинив ее в поддержке Ирана, ХАМАС, террористических организаций «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) и «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), а также «Братьев-мусульман». Позже Катар подтвердил наличие связей с последней организацией, но отверг контакты с остальными группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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израиль катар хамас сектор газа
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