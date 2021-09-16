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Спорт
Левандовский включен в число претендентов на звание игрока недели ЛЧ
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Левандовский включен в число претендентов на звание игрока недели ЛЧ
Спорт
Левандовский включен в число претендентов на звание игрока недели ЛЧ
Global Look Press  /  Revierfoto via www.imago-images./www.imago-images.de

Ньон, 16 сентября. Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Кроме того, хавбек «Боруссии» Джуд Беллингем, нападающий «Аякса» Себастьен Алле и полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку претендуют на аналогичное звание, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Звезда польской сборной и баварцев Левандовский оформил дубль в матче против «Барселоны» (3:0), Беллингем записал на свой счет гол и ассист в победной игре с турецким «Бешикташем» (2:1).

Четыре мяча Аллера помогли нидерландскому клубу разгромить лиссабонский «Спортинг» (5:1), а Нкунку оформил хет-трик в матче с «Манчестер Сити», хотя это не спасло «Лейпциг» от крупного поражения (3:6).

Единственный представитель России в Лиги чемпионов петербургский «Зенит» в первом туре не сумел набрать очки. Подопечные Сергея Семака держались до последнего, но все-таки уступили «Челси» — 0:1.

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