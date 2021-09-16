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Компания Air Cairo запустила авиарейсы из Домодедово на курорты Египта

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 10:37
Общество
Компания Air Cairo запустила авиарейсы из Домодедово на курорты Египта
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Самолеты авиационного компании Air Cairo будут летать на египетские курорты из московского аэропорта Домодедово.

Сообщение поступило от пресс-службы столичной воздушной гавани. Авиарейсы египетской авиакомпании будут летать из российской столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Авиаперевозчик будет совершать рейсы пять раз в неделю. Компания Air Cairo является дочерней организацией национальной авиакомпании Египта EgyptAir.

Глава Министерства туризма Египта Халед аль-Анани ранее заверил путешественников, что цены на авиабилеты в ближайшее время сохранятся на том же уровне, что сейчас. Он объяснил, что египетские власти не вмешиваются в образование стоимости турпродукта. Это сфера является частью договорных отношений операторов в России и египетских партнеров.

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египет домодедово курорты
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