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Лукашенко: угроза силового разрешения мировых конфликтов не исчезла
Политика
Лукашенко: угроза силового разрешения мировых конфликтов не исчезла
Федеральное агентство новостей

Душанбе, 16 сентября. Напряженных ситуаций по всему миру стало только больше, и в этих условиях не исчез риск силового разрешения конфликтов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об угрозе возникновения горячих противостояний по всему земному шару Лукашенко рассказал в ходе саммита ОДКБ в Душанбе. Также белорусский лидер заметил, что некоторые страны позволяют себе грубо нарушать нормы международного права, что не способствует стабилизации глобальной обстановки.

«По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов», — добавил первый президент Белоруссии.

В саммите глав государств Организации Договора коллективной безопасности принимает участие и президент России Владимир Путин. Российский лидер ушел на самоизоляцию, но смог присоединиться к переговорам в дистанционном формате.

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