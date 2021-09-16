Лукашенко: угроза силового разрешения мировых конфликтов не исчезла

Душанбе, 16 сентября. Напряженных ситуаций по всему миру стало только больше, и в этих условиях не исчез риск силового разрешения конфликтов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об угрозе возникновения горячих противостояний по всему земному шару Лукашенко рассказал в ходе саммита ОДКБ в Душанбе. Также белорусский лидер заметил, что некоторые страны позволяют себе грубо нарушать нормы международного права, что не способствует стабилизации глобальной обстановки.

«По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов», — добавил первый президент Белоруссии.

В саммите глав государств Организации Договора коллективной безопасности принимает участие и президент России Владимир Путин. Российский лидер ушел на самоизоляцию, но смог присоединиться к переговорам в дистанционном формате.