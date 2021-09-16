Россия начала вывод военных и техники из Белоруссии после маневров «Запад-2021»

Минск, 16 сентября. Подразделения ВС РФ, которые участвовали в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В данный момент соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы. Инженеры ЗВО ведут подготовку военной техники для перелета на аэродромы базирования в России.

В ходе перемещения российские военнослужащие совершат марши комбинированным способом, таким образом преодолев расстояние от 800 до 1200 километров. В процессе военные ВС РФ отработают задачи по ведению противовоздушной обороны, а также борьбы с «вражескими» диверсионно-разведывательными группами.

После прибытия мотострелковых, танковых и артиллерийских дивизий в пункты постоянной дислокации, солдаты приступят к обслуживанию вооружения и военной техники. Новый учебный год у военнослужащих ВС РФ начнется 1 декабря.

Ранее сообщалось, что майора ВС США Джеймса Сиббитса впечатлило количество танков на маневрах «Запад-2021». Американский представитель посетил российско-белорусские учения в качестве наблюдателя. Всего наблюдать за стратегическими маневрами были приглашены военные атташе из 18 стран, пишет «Царьград».