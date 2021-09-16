Член Европарламента Мариани поблагодарил Меркель за «Северный поток — 2»

Париж, 16 сентября. Член комитета Европарламента по международным делам (AFET) Тьерри Мариани поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за доведенное до конца строительство «Северного потока — 2».

По его словам, этот энергетический проект принесет пользу не только для Германии, но и для всех государств Европейского союза. К тому же «Северный поток — 2» является еще одним инструментом диверсификации поставок топлива.

«Лично я очень рад тому, что работы по "Северному потоку — 2" завершены, и говорю "Браво!" госпоже Меркель. И все, кто ратует за независимость Европы, должны аплодировать этому проекту», — передает его слова издание «Известия».

Вместе с тем Мариани добавил, что у Евросоюза появился еще один источник газа. Это не может не радовать, а прекратить поставки энергоресурсов можно всегда, резюмировал он, видимо обращаясь к критикам проекта.

Стоит отметить, что строители полностью закончили работы по реализации «Северного потока— 2». Сейчас газопроводу необходимо получить все необходимые сертификаты. Документы для этого уже отправлены в Федеральное сетевое агентство Германии. Ожидается, что немецкий регулятор вынесет решение не позднее 8 января 2022 года. Процедура необходима для соблюдения Третьего энергопакета ЕС.