Лондон, 16 сентября. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет после длительного отсутствия на публике. Появились слухи, что она ждет четвертого ребенка.

Последний раз супругу принца Уильяма видели 11 июля. Герцогиня посещала финал Уимблдонского турнира. Потом она пропала. Это и породило слухи о беременности Миддлтон.

Члены королевской семьи хранили молчание и никак не комментировали сплетни. В начале осени стало известно, что герцогиня возвращается к своим обязанностям с 15 сентября.

Кейт Миддлтон совершила поездку на крупнейшую станцию ВВС Великобритании Брайз-Нортон в Оксфордшире, пишет Daily Mail. Там она встретилась с военнослужащими и гражданскими лицами, которые в ходе гуманитарной операции помогли эвакуировать 15 тысяч человек из захваченного талибами (членами «Талибана»1 — террористической организации, запрещенной в России) Афганистана.

На встрече с участниками гуманитарной миссии Кейт Миддлтон появилась в подчеркивающем стройную фигуру наряде. На ней были классические темно-синие брюки, белая рубашка и бежевого цвета пиджак. Супруга принца Уильяма выбрала обувь на каблуках, что поставило точку в вопросах о беременности герцогини.

В королевской семье не все гладко. Причиной тому стали напряженные отношения родственников с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Недавно вышел фильм о королевской семье. Принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон пришли в ярость от картины.

1 Организация запрещена на территории РФ.