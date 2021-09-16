«От меня такого не ожидала»: Шаганов рассказал о ссоре с Пугачевой

Москва, 16 сентября. Известный поэт-песенник Александр Шаганов вспомнил о старой ссоре с российской и советской певицей Аллой Пугачевой. По его словам, артистка не ожидала от него такой «подставы».

Шаганов с большим теплом вспоминает время своей молодости, а также знакомство с Примадонной. Артистка захотела лично встретиться и пообщаться с молодыми поэтами. Шаганов был на седьмом небе от счастья от знакомства с Пугачевой. Но однажды между ними произошла ссора, которая изменила представление певицы о поэте.

«У меня получилась песня с одними стихами, но с двумя разными авторами. Пели ее Сергей Челобанов и Сергей Чумаков. Произошла нестыковка. Она сказала, что от меня такого не ожидала. Я позвонил вскоре Пугачевой. Она сказала, что не надо переживать. Простила меня», — вспомнил Шаганов в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, он часто вспоминает старую квартиру знаменитой певицы, расположенную на Тверской улице. Порой Шаганову хочется пройтись по старым маршрутам и с головой окунуться в воспоминания «юношеского счастья», пишет Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева погружена в семейные дела. Она вместе со своим супругом Максимом Галкиным воспитывает дочь Лизу и сына Гарри, которые уже учатся в школе. Знаменитость, несмотря на солидный возраст, прекрасно выглядит и продолжает радовать поклонников счастливыми моментами из жизни.