Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 10:41
10:38
Происшествия
Возможными жертвами напавшего на полицейский участок в Лисках стрелка оказалась семья фермеров
10:37
Армия
Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021
10:36
Общество
Рекордные цены на газ: почему Украина и Польша переплачивают, а Германия экономит
10:35
Армия
Минобороны Британии: альянс с США и Австралией не направлен против Франции
10:34
Общество
Звезда «Реальных пацанов» Богданов приступил к съемкам киноальманаха в Перми
10:32
Общество
Водители в Краснодаре пожаловались на массовое изъятие машин с армянскими номерами
10:32
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за больного пассажира
10:30
Происшествия
Семья из Бежецка погибла в квартире с неисправной газовой колонкой
10:30
Общество
Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»
10:28
Спорт
Левандовский включен в число претендентов на звание игрока недели ЛЧ
Все новости

«От меня такого не ожидала»: Шаганов рассказал о ссоре с Пугачевой
Шоу-бизнес
«От меня такого не ожидала»: Шаганов рассказал о ссоре с Пугачевой
instagram.com  /  @aleksandrshaganov

Москва, 16 сентября. Известный поэт-песенник Александр Шаганов вспомнил о старой ссоре с российской и советской певицей Аллой Пугачевой. По его словам, артистка не ожидала от него такой «подставы».

Шаганов с большим теплом вспоминает время своей молодости, а также знакомство с Примадонной. Артистка захотела лично встретиться и пообщаться с молодыми поэтами. Шаганов был на седьмом небе от счастья от знакомства с Пугачевой. Но однажды между ними произошла ссора, которая изменила представление певицы о поэте.

«У меня получилась песня с одними стихами, но с двумя разными авторами. Пели ее Сергей Челобанов и Сергей Чумаков. Произошла нестыковка. Она сказала, что от меня такого не ожидала. Я позвонил вскоре Пугачевой. Она сказала, что не надо переживать. Простила меня», — вспомнил Шаганов в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, он часто вспоминает старую квартиру знаменитой певицы, расположенную на Тверской улице. Порой Шаганову хочется пройтись по старым маршрутам и с головой окунуться в воспоминания «юношеского счастья», пишет Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева погружена в семейные дела. Она вместе со своим супругом Максимом Галкиным воспитывает дочь Лизу и сына Гарри, которые уже учатся в школе. Знаменитость, несмотря на солидный возраст, прекрасно выглядит и продолжает радовать поклонников счастливыми моментами из жизни.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «От меня такого не ожидала»: Шаганов рассказал о ссоре с Пугачевой
пугачева конфликт шаганов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru