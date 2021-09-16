Делегация Литвы в Совете ЕС обеспокоена рыбным промыслом РФ в Балтике

Вильнюс, 16 сентября. Рыболовная деятельность Российской Федерации в акватории Балтийского моря привлекла внимание политического руководства Литвы. В Вильнюсе указывают на чрезмерный вылов.

Литовские власти считают, что действия России по вылову рыбы в Балтийском море представляют угрозу для популяции рыб. Вильнюс оставил соответствующий комментарий к установлению Советом Евросоюза ограничений по рыбной ловле на следующий год, пишет RT.

Диалог с рыболовами из России хотят заново начать в Литве посредством Европейской комиссии. Предполагается, что обсуждение коснется управления биоресурсами Балтики. По мнению истеблишмента Литвы, Москва работает на данном направлении исходя из завышенных квот на вылов.

Согласно тексту документа, Россия занимается промыслом балтийской трески, на которую определяет квоты, превышающие рекомендации научного сообщества. Помимо этого, в тексте фигурирует, что Европейский союз придерживается политики по сохранению достаточного количества рыбы в море.

Противоположного мнения придерживаются в Информационном агентстве по рыболовству. Глава организации Александр Савельев отметил в комментарии изданию, что Россия действует в рамках соглашений с ЕС, при этом международные комиссии в регионе также продолжают эффективно работать, следя за фактическими объемами вылова. Литва попросту пытается решить свои проблемы с рыболовством за счет перекладывания их на Российскую Федерацию, убежден Савельев.

Министерство сельского хозяйства РФ планирует внести ряд корректировок в Налоговый кодекс, чтобы увеличить ставку на вылов рыбы. В ведомстве считают, что реформа позволит нарастить поступления в бюджет.