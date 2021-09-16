Память народная: как в Петербурге чтут ветеранов и сохраняют память о Великой Победе

Патриотическое объединение «Ленрезерв» известно далеко за пределами Санкт-Петербурга. Несколько раз в году, в том числе на День Победы и на День снятия блокады, это уникальное место широко открывает двери для всех желающих приобщиться к нашей великой истории. Все остальное время «Ленрезерв» также работает — проводит экскурсии для взрослых и детей, ведет большую работу по восстановлению материальной истории нашей страны. Поэтому так ценно, что создатель «Ленрезерва» Анатолий Бернштейн был среди тех, кто удостоился награды за особые заслуги, которую ему вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

t.me / Пул 78

Церемония награждения состоялась в Смольном в среду, 15 сентября. Губернатор в торжественной обстановке вручил особо отличившимся петербуржцам государственные награды, отметив их большой вклад в развитие нашего города и всей страны.

«Ваши успехи — значимая часть достижений как Петербурга, так и всей России, — цитирует пресс-служба Смольного слова Беглова, обращенные к награжденным. — Своим трудом и достойным служением вы прославляете наш город и нашу страну».

В частности, благодарности от имени президента России за большой вклад в борьбу с COVID-19 были объявлены медикам Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени Сергея Березина. Орден Александра Невского губернатор вручил Анатолию Герасимову — ветерану промышленности Ленинграда. Награды удостоились педагоги, которые даже в разгар пандемии обеспечивали непрерывный образовательный процесс в нашем городе, а также артисты, сообщает «Петербургский дневник».

Особенно важно, что губернатор, вручая награды, напомнил о необходимости сохранять память о Великой Отечественной войне и о нашей Победе над фашизмом. Благодарности президента России, которую передал награжденным Александр Беглов, удостоились руководитель патриотического объединения «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн и председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Петербурга

Корреспонденту ФАН несколько раз выпало счастье посетить экспозицию «Ленрезерва» и побеседовать с Анатолием Бернштейном. Не будем в рамках которой заметки подробно рассказывать, как появилась идея создать «Ленрезерв». О том, как адвокат и коллекционер, сын жителя блокадного Ленинграда придумал это уникальное пространство, можно прочитать, например, здесь. О работе Ленрезерва, в том числе о посещении этой выставки губернатором Александром Бегловым, неоднократно рассказывали «Невские новости».

Скажем кратко: «Ленрезерв» — это общественная некоммерческая организация, существующая исключительно на негосударственные средства. Экспозицию, занимающую огромное пространство в бывшей промзоне, составляет уникальная коллекция советских и зарубежных автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времен Второй мировой войны и многое другое. В памятные для нашего народа даты, связанные с войной и Победой, экспозиция открыта для всех, посещение бесплатно, работающая в эти дни полевая кухня также бесплатная.

Невские Новости / Юлия Медведева

Отметим, посетив это место единожды, забыть увиденное невозможно. Уникальная техника «Ленрезерва» не раз украшала площади Петербурга во время празднования памятных для нашего народа дат, связанных с Великой Отечественной войной. Особо впечатляет экспозиция, связанная с блокадой Ленинграда. Посетители реально оказываются в атмосфере блокадного города, буквально физически проживая трагические и страшные 900 блокадных дней. Одна из экспозиций, которая производит сильнейшее впечатление, называется «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде».

Сейчас в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой «Ленрезерв» работает в онлайн-формате, но, надеемся, что уже ко Дню снятия блокады выставка снова распахнет свои двери для всех.