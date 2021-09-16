Поэт Александр Шаганов связал смерть Жени Белоусова с детской травмой

Москва, 16 сентября. Поэт-песенник Александр Шаганов вспомнил о трагической смерти певца Жени Белоусова. Артист назвал возможные причины, которые могли привести к уходу молодой звезды из жизни.

Певец Женя Белоусов был звездой советской эстрады, он прославился благодаря хиту «Девчонка-девчоночка». Его смерть стала неожиданностью для коллег и поклонников — артист ушел из жизни в 32 года в результате кровоизлияния в мозг.

Поэт-песенник Александр Шаганов признался, что узнал о риске аневризмы у исполнителя до его кончины. Об этом автор песен рассказал в программе «Судьба человека».

«Как-то однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстраненно. В это было сложно поверить», — поделился артист.

Смерть Белоусова также связывали с алкоголем, который привел к панкреатиту. Однако Шаганов уверен, что исполнителя настигла детская травма. Кроме того поэт убежден, что высокие нагрузки и образ жизни усугубили его состояние.

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