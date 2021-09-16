Смерть резидента: Франция зачищает следы в Мали, уничтожая собственных агентов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об уничтожении французскими войсками лидера группировки «Исламское государство1 в Большой Сахаре», регионального подразделения «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в России). Аднан Абу Валид ас-Сахрауи был убит необычайно вовремя: как раз в момент, когда французские войска с позором покидают Мали, не справившись с радикальными группировками после долгих лет борьбы. Впрочем, была ли борьба? В течение многих лет террористов в пустыне западной Африки возглавлял сотрудник французских специальных служб.

Аднан Абу Валид ас-Сахрауи родился в 70-е годы (точная дата не установлена) в Эль-Аюне, крупном городе в Западной Сахаре. Его родители бежали в Алжир во время боевых действий одной из многочисленных войн Западной Африки. К этому периоду относятся его первые контакты с французскими спецслужбами.

Очень скоро он вступил в «Фронт ПОЛИСАРИО» — группировку, воевавшую против марокканцев в Западной Сахаре. В 90-е годы он окончил университет в Алжире, а в нулевые увлекся (вероятно, с подачи собственных кураторов из французской разведки) идеями радикального ислама. Ас-Сахрауи решил присоединиться к «Аль-Каиде»1 (запрещена в России). В Магрибе действовало и действует по сей день множество ячеек этой группировки. В 2011 году он вместе с группой африканских мусульман основал на северо-востоке Мали «Движение за единство и джихад», в котором поначалу был пресс-секретарем. Группировка вербовала сторонников в Сахеле, а в 2011 году совершила первый громкий теракт, похитив троих европейцев в Тиндуфе на юго-западе Алжира.

Вскоре в Мали развязали гражданскую войну. Ас-Сахрауи вместе с Мохтаром Бельмохтаром основал объединяющее террористов с северо-востока Мали движение «Аль-Мурабитун», в которое вошли несколько более мелких группировок боевиков, руководил исламистами в одном из городов востока Мали. А в 2015 году он принес присягу Абу Бакру аль-Багдади, главе ИГ. Террористическая сеть Ас-Сахрауи была раскинута на территории целого ряда государств запада Африки. Правда, многих в его собственной группировке раздражали слишком тесные и хорошо известные даже рядовым боевикам связи Ас-Сахрауи с французскими специальными службами. Из-за этого в группировке даже произошел раскол. Однако французский резидент оставался крупнейшим лидером джихадистов на западе Сахары. Так, именно он стоял во главе засады у деревни Тоно-Тонго в Нигере в октябре 2017 года, когда были застрелены четверо «зеленых беретов» — спецназа армии США.

В 2021 году провал французской политики в западной Африке стал очевидным. Президент Франции Макрон объявил о завершении операции «Бархан», которая официально была призвана покончить с террористическими группировками в Мали и сопредельных странах. Однако фактически с террористами никто не боролся: фанатики и бандиты использовались французами в качестве инструмента собственной политики.

Заниматься такими сложными операциями в тот самый момент, когда французские войска выводятся из Мали, было бы странным делом. Однако судя по тому, в какой удобный момент ликвидировали террориста, нейтрализация как раз и произошла в рамках этих сборов. Ас-Сахрауи был нужен для прикрытия вывоза из нестабильного региона полезных ископаемых и контроля за наркотрафиком. Но теперь он стал отработанным материалом, вдобавок слишком много знающим о неблаговидных делах своего французского руководства. Так что его судьба была решена.

Экс-сенатор, российский политический и военный деятель Франц Клинцевич, комментируя новость об уничтожении Ас-Сахрауи, заметил, что очень многие сейчас заинтересованы в том, чтобы зачистить следы.

Многие опасаются всякого рода последствий. 21-й век — информации столько, что достаточно небольших объективных данных, чтобы новость стала сенсацией. Я думаю, что в этой связи сейчас очень многие будут обеспокоены своими имиджевыми потерями, что могут вскрыться многие неблаговидные вещи, будут зачищать следы. Париж традиционно работал [в Африке], они там всегда присутствовали. Их имперские амбиции всегда были очень сильными, и, несмотря на то, что они оставили те или иные африканские страны, их роль в Африке все равно велика. Мир меняется и становится непростым, и неочевидное в ближайшее время станет очевидным, для многих будут открыты глаза – заключил Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.