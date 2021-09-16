Путин: ОДКБ должна быть готова к обороне территорий после ухода США из Афганистана

Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ОДКБ должна быть готова задействовать оборонный потенциал для поддержания стабильности на своей территории после ухода США из Афганистана.

В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ российский лидер назвал «мягко говоря поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана. Он отметил, что результатом таких действий стала дестабилизация обстановки в регионе. По его словам, сложившаяся ситуация несет по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности стран договора.

Он напомнил, что на встрече, которая состоялась сразу после ухода ВС США из Афганистана, лидеры ОДКБ подтвердили необходимость быть готовыми в любой момент задействовать оборонный и политический потенциал для обеспечения безопасности, а также поддержания мира.

Отметим, что после бегства американцев из Афганистана власть в стране захватили представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.