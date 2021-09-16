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Путин: ОДКБ должна быть готова к обороне территорий после ухода США из Афганистана
Политика
Путин: ОДКБ должна быть готова к обороне территорий после ухода США из Афганистана
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ОДКБ должна быть готова задействовать оборонный потенциал для поддержания стабильности на своей территории после ухода США из Афганистана.

В ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ российский лидер назвал «мягко говоря поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана. Он отметил, что результатом таких действий стала дестабилизация обстановки в регионе. По его словам, сложившаяся ситуация несет по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности стран договора.

Он напомнил, что на встрече, которая состоялась сразу после ухода ВС США из Афганистана, лидеры ОДКБ подтвердили необходимость быть готовыми в любой момент задействовать оборонный и политический потенциал для обеспечения безопасности, а также поддержания мира.

Отметим, что после бегства американцев из Афганистана власть в стране захватили представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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