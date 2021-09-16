Председатель Совфеда Матвиенко назвала образцовыми отношения России и Казахстана

Москва, 16 сентября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления по видеосвязи на Евразийском медиафоруме оценила отношения России и Казахстана.

Матвиенко назвала образцовыми отношения России и Казахстана. По ее словам, сотрудничество двух стран показало свою эффективность. В Москве высоко ценят «достигнутый уровень доверия и взаимопонимания».

Председатель Совфеда уделила особое внимание взаимодействию стран в разгар пандемии коронавируса. Она отметила, что тогда государства поддерживали друг друга, проводили консультации, а также обменивались опытом.

«У республики можно многому поучиться. Здесь обеспечены политическая стабильность, устойчивый экономический рост, созданы условия для благополучной жизни людей. Казахстан находится в постоянном движении, в развитии», — отметила политик.

Ранее экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил России вместе работать над предприятиями в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Эту идею он озвучил во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.