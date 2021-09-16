Австралийский флот получит восемь атомных субмарин в рамках оборонного альянса AUKUS

Канберра, 16 сентября. Военно-морские силы Австралии ожидают поставки атомных подводных лодок в рамках работы военного альянса AUKUS, говорится в заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона.

По его словам, австралийский флот получит не менее восьми субмарин. Еще в 2017 году Канберра подписала контракт с французской компанией Naval Group о разработке и строительстве подлодок на сумму порядка 66 миллиардов долларов. Теперь же стало известно, что соглашение расторгнуто, а власти страны начали сотрудничать по этому вопросу с Вашингтоном и Лондоном в рамках программы AUKUS. Правительство свое решение объясняет «ускорением изменений в региональной безопасности».

Ранее также стало известно, что Соединенные Штаты передадут Австралии технологии строительства субмарин с ядерными силовыми установками. Стороны намерены завершить подготовку к началу практической работы в этом направлении в течение 18 месяцев. Как сообщает RT, альянс AUKUS будет представлять собой площадку для обмена опытом в оборонно-промышленной отрасли.