Хозяйка пропавшей в Домодедово собаки Евы рассказала ФАН подробности поиска питомца

Несколько дней назад семья Екатерины Безручко должна была со своим питомцем отправиться на отдых в Крым. Полет был благополучным, только после прибытия в пункт назначения собаку Еву в багажном отсеке самолета не обнаружили.

В аэропорту тогда рассказали, что собака вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолет, ее тут же начали искать. Несколько раз Еву видели на территории аэровокзального комплекса, но поймать не смогли. В чужие руки она просто не идет. Хозяев пустить на эту территорию было нельзя, так как это закрытая зона.

Но, спустя время, сотрудники аэропорта пошли на уступки и оформили пропуск на территорию для Екатерины, чтобы она могла позвать питомца к себе. Формальности заняли несколько дней, и накануне женщина вернулась из Крыма в Москву, чтобы начать поиски Евы. Только вот пока успехом они не увенчались.

«Территория действительно огромная, собаку за весь день мы так и не видели. У нее появились определенные точки, где она находится часто. Работали с кинологами, ловцом и небезразличными людьми. В итоге пришли к выводу обустроить ей место там, где она чаще всего бывает», — поделилась с ФАН Екатерина Безручко.

Она также рассказала, что на том месте для Евы установили подобие будки, где она всегда ест. Корм, который ей оставили накануне, собака съела.

«Я оставила свою толстовку, чтобы был знакомый запах, в ближайшие дни за ее перемещением будем следить по камерам. Есть надежда, что она приобвыкнется в том месте, а там всегда люди рядом, и, может, получится ее поймать», — добавила Екатерина.

Если план не сработает, то снова будут просить помощи у ловца. Проблема еще и в том, что Ева перемещается очень быстро и на большие расстояния. Екатерина благодарит руководство аэропорта «Домодедово» и перевозчика — авиакомпанию «Сибирь» — за помощь в организации поисков и жалеет, что сделать это раньше не получилось.

«Спасибо за теплые вещи и небезразличие. Везде есть добрые люди. А Еву продолжаем ловить», — говорит Екатерина.

Ранее ФАН писал, что, по мнению хозяйки, собака сбежала из багажного отделения самолета по вине сотрудников аэропорта. Владелица беглянки утверждает, что замок на переноске был максимально надежным. Собака просто не могла вырвать его с наружной стороны.