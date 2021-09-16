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Подготовка к продаже авто с пробегом обходится россиянам в 4 тысячи рублей

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 09:52
Экономика
Подготовка к продаже авто с пробегом обходится россиянам в 4 тысячи рублей
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Продажа подержанного транспортного средства сопряжена с дополнительными тратами для владельца. Это подтверждено исследованием «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс».

Самыми распространенными «косметическими процедурами» по подготовке авто являются влажная уборка, мойка пылесосом, отдушка и химчистка салона, а также чернение резины. Сюда же можно добавить мойку двигателя, к которой нередко прибегают, чтобы повысить привлекательность автомобиля для потенциальных покупателей, передает «Российская газета» со ссылкой на пресс-релиз.

Объем продаж услуг, к которым автовладельцы прибегают перед продажей, за неполный третий квартал текущего года снизился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом средний чек расходов на услуги автосервиса вырос на 10%, как и объем продаж автосервисов — на 31%. Таким образом, россияне стали реже тратиться на покупку допуслуг, в частности перед продажей машин.

Аналитики «Авито Авто» ранее выяснили, что автомобилисты стали чаще покупать запчасти по сравнению с прошлым годом. Спрос в период с января по июль 2021 года вырос на 29%.

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продажа авто сберавто косметические процедуры
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