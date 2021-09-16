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Нового премьер-министра Японии могут выбрать 4 октября
Политика
Нового премьер-министра Японии могут выбрать 4 октября
pixabay.com

Токио, 16 сентября. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като во время регулярной пресс-конференции назвал дату, когда, предположительно, могут выбрать премьер-министра страны.

Голосование за нового премьера Японии должно пройти на внеочередной сессии парламента. По словам Като, заседание хотят провести 4 октября.

«В настоящее время мы рассматриваем 4 октября в качестве возможной даты», — пояснил он.

Японский парламент будет голосовать за кандидатуру от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Примечательно, что выборы нового главы политического объединения должны провести в конце сентября.

Ранее политолог Юкио Касияма заявил, что Япония из первоклассной державы превращается во второразрядное государство. Его волнует вопрос, что станет со страной после отставки премьер-министра Есихидэ Суги.

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