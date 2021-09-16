Дебютный гол «Шерифа» в ЛЧ номинирован на звание лучшего в первом туре

Тирасполь, 16 сентября. Гол форварда молдавского «Шерифа» Адама Траоре в ворота донецкого «Шахтера» номинирован на звание лучшего в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Шериф» сенсационно победил дончан со счетом 2:0 в своем дебютном матче в групповом этапе престижнейшего клубного европейского турнира. Малийский нападающий Траоре открыл счет на 17-й минуте. Команда из Тирасполя стала первым молдавским клубом, который пробился в эту стадию турнира, сообщает пресс-служба ЛЧ.

Кроме того, на звание лучшего гола первого тура претендуют мячи хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона в матче против итальянского «Милана» (3:2), нападающего «Милана» Анте Ребича и полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша в игре против немецкого «Лейпцига» (6:3).

«Зенит» является единственным российским клубом, выступающим в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре сине-бело-голубые проиграли действующему победителю турнира лондонскому «Челси» — 0:1.