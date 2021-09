Дебютный гол «Шерифа» в ЛЧ номинирован на звание лучшего в первом туре

Тирасполь, 16 сентября. Гол форварда молдавского «Шерифа» Адама Траоре в ворота донецкого «Шахтера» номинирован на звание лучшего в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Шериф» сенсационно победил дончан со счетом 2:0 в своем дебютном матче в групповом этапе престижнейшего клубного европейского турнира. Малийский нападающий Траоре открыл счет на 17-й минуте. Команда из Тирасполя стала первым молдавским клубом, который пробился в эту стадию турнира, сообщает пресс-служба ЛЧ.

