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Дебютный гол «Шерифа» в ЛЧ номинирован на звание лучшего в первом туре

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 09:51
Спорт
Дебютный гол «Шерифа» в ЛЧ номинирован на звание лучшего в первом туре
Prt Scr matchtv.ru

Тирасполь, 16 сентября. Гол форварда молдавского «Шерифа» Адама Траоре в ворота донецкого «Шахтера» номинирован на звание лучшего в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Шериф» сенсационно победил дончан со счетом 2:0 в своем дебютном матче в групповом этапе престижнейшего клубного европейского турнира. Малийский нападающий Траоре открыл счет на 17-й минуте. Команда из Тирасполя стала первым молдавским клубом, который пробился в эту стадию турнира, сообщает пресс-служба ЛЧ.

Кроме того, на звание лучшего гола первого тура претендуют мячи хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона в матче против итальянского «Милана» (3:2), нападающего «Милана» Анте Ребича и полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша в игре против немецкого «Лейпцига» (6:3).

«Зенит» является единственным российским клубом, выступающим в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре сине-бело-голубые проиграли действующему победителю турнира лондонскому «Челси» — 0:1.

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