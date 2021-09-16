Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 10:39
10:38
Происшествия
Возможными жертвами напавшего на полицейский участок в Лисках стрелка оказалась семья фермеров
10:37
Армия
Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021
10:36
Общество
Рекордные цены на газ: почему Украина и Польша переплачивают, а Германия экономит
10:35
Армия
Минобороны Британии: альянс с США и Австралией не направлен против Франции
10:34
Общество
Звезда «Реальных пацанов» Богданов приступил к съемкам киноальманаха в Перми
10:32
Общество
Водители в Краснодаре пожаловались на массовое изъятие машин с армянскими номерами
10:32
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за больного пассажира
10:30
Происшествия
Семья из Бежецка погибла в квартире с неисправной газовой колонкой
10:30
Общество
Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»
10:28
Спорт
Левандовский включен в число претендентов на звание игрока недели ЛЧ
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 16 сентября, праздники, факты, люди
Видео

Национальный праздник «Держись подальше от Сиэтла» отмечают в популярном для туристов городе 16 сентября. В этот день Сиэтл делает передышку от туристов и празднует свой официальный выходной. На праздник невозможно попасть день-в-день. Туристам приходится переносить рейсы.

16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя. Дата выбрана не случайно — в память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Праздник провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 27 лет назад.

День рождения Джульетты празднуют 16 сентября в итальянском городе Верона. Точную дату удалось определить по дошекспировским новеллам. В этот день толпы новобрачных устраивают фотосессии напротив знаменитого балкона.

О других интересных фактах и знаменитых именинниках вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 16 сентября, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru