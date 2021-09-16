«Этот день в истории». Что произошло 16 сентября, праздники, факты, люди

Национальный праздник «Держись подальше от Сиэтла» отмечают в популярном для туристов городе 16 сентября. В этот день Сиэтл делает передышку от туристов и празднует свой официальный выходной. На праздник невозможно попасть день-в-день. Туристам приходится переносить рейсы.

16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя. Дата выбрана не случайно — в память о дне подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Праздник провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 27 лет назад.

День рождения Джульетты празднуют 16 сентября в итальянском городе Верона. Точную дату удалось определить по дошекспировским новеллам. В этот день толпы новобрачных устраивают фотосессии напротив знаменитого балкона.

О других интересных фактах и знаменитых именинниках вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».